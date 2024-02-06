Камеры помогут в борьбе с незаконными свалками в Нижегородской области

Опыт установки камер автоматической фиксации правонарушений в области обращения с отходами обсудили в Законодательном Собрании Нижегородской области 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Рассматривалось несколько направлений решения проблемы: установка видеонаблюдения на контейнерных площадках по сбору ТКО; интеграция отдельного модуля в программный комплекс «Безопасный город»; установка стационарных камер в местах наиболее вероятного незаконного складирования отходов.
В первую очередь камеры видеофиксации предлагается установить на въезде и выезде из Нижнего Новгорода. Помимо стационарных камер, рассматриваются варианты установки передвижных камер.
«Мы тщательно изучили опыт Москвы и Московской области, чтобы без протоколов наказывать нарушителей за выброс мусора, аналогично штрафам за превышение скоростного режима. Сейчас будем подключать к этой работе технических специалистов, чтобы уже на практике понимать, как будет работать система», — сообщил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.