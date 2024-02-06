В Самаре к 2030 году может появиться канатная дорога на правый берег Волги

В Самаре вновь заговорили о канатной дороге на правый берег Волги. Согласно поправкам в Генеральный план города, появление воздушной переправы ожидается к 2030 году. Соответствующие документы были опубликованы на сайте городской администрации.
Проектом предусмотрено оборудование станций канатной дороги возле улицы Венцека в Самаре, на острове Поджабный и в селе Рождествено. Планируемая протяженность канатной дороги составит чуть более полутора километров.
Напомним, власти уже несколько лет в Самаре обсуждают идею строительства канатной дороги и предлагают различные маршруты. Ранее рассматривались варианты появления воздушной переправы от монумента «Ладья» до Рождествено. Кроме того, «канатку» планируют пустить от железнодорожного вокзала до микрорайона «Южный город».