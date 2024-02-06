День памяти Ксении Петербургской: кто это и почему мы ее вспоминаем

Ксения Григорьевна родилась в 18 веке в Санкт-Петербурге. Можно сказать, что о ее происхождении, родителях и детстве ничего доподлинно неизвестно. Существуют предположения, что девушка была из знатного рода, поскольку ее муж Андрей Федорович Петров был придворным в звании полковника. Это значит, что жена должна была быть одного социального статуса с супругом.
Муж Ксении Петровой скончался, когда женщине было 26 лет. Внезапная кончина супруга потрясла Ксению, и ее духовной жизни произошли перемены. Она раздала все наследство нищим, дом подарила лучшей подруге. Родные Ксении не были довольны поступками женщины. Они даже просили начальство ее покойного мужа не позволять раздавать имущество, но начальство Андрея Федоровича не стало вмешиваться в дела семьи.
Оставшись без дома, Ксения взяла на себя подвиг юродства ради Христа и стала ходить по улицам Петербурга, в основном в районах, где жили небогатые люди. Женщина была смиренной, безропотной, кроткой, никогда не отвечала злобой на злобу, старалась помогать всем нуждающимся. Поэтому со временем горожане начали уважать Ксению. Они предлагали ей новые вещи, но та отказывалась. Всю жизнь блаженная проходила в одной одежде, по которой ее всегда можно было узнать — красная кофта и зеленая юбка или, наоборот, зеленая кофта и красная юбка.
Люди замечали, что если Ксения побывала в их доме, то вскоре у них происходило какое-то счастливое событие, в доме царил мир и согласие. Торговцы, у которых дела шли не очень хорошо, тоже были рады Ксении, ведь после ее визитов в лавку торговля налаживалась. Извозчики просили у блаженной позволения немного провезти ее, так как после этого выручка была обеспечена на целый день. Жители города также видели чудесные исцеления больных детей, когда Ксения брала их на руки и благословляла.
За терпение, кротость, смирение и веру Господь наградил женщину даром прозрения. Она предсказала смерть императрицы Елизаветы Петровны, убиение Иоанна VI.
Точной информации о дате и обстоятельствах смерти не имеется. Похоронена Ксения на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, к югу от храма во имя Смоленской иконы Божией Матери.
Ксения была канонизирована в 1988 году Поместным Собором Русской Православной Церкви в чине блаженной.
Святая Ксения — одна из самых любимых русских святых. 6 февраля любой верующий может прийти на могилу Ксении или в храмах, где есть икона святой, и попросить помощи у блаженной. Традиционно в день памяти следует творить добро, навестить больных, помочь старикам и близким, а также утешить страдающих. Если дома есть болеющие, то стоит сходить в церковь, с благодарностью и верой просить Ксению об исцелении. Покровительница семейного очага всегда отвечает на просьбы о замужестве, освобождении от бездетности и даровании лада в семье. Также святая помогает приобрести смирение и укрепить веру, защитить от зависти, сплетен, обмана. В День памяти блаженной Ксении запрещено злиться, кого-то обижать, говорить плохие слова.