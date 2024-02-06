День памяти Ксении Петербургской: кто это и почему мы ее вспоминаем

Люди замечали, что если Ксения побывала в их доме, то вскоре у них происходило какое-то счастливое событие, в доме царил мир и согласие. Торговцы, у которых дела шли не очень хорошо, тоже были рады Ксении, ведь после ее визитов в лавку торговля налаживалась. Извозчики просили у блаженной позволения немного провезти ее, так как после этого выручка была обеспечена на целый день. Жители города также видели чудесные исцеления больных детей, когда Ксения брала их на руки и благословляла.