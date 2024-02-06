Геннадий Долматов открыл доску почета педагогов Омского района

"Учителя начальных классов и предметники, воспитатели детских садов, педагоги допобразования и заместители директоров — всего 45 работников образования из 19 поселений Омского района.
Каждому из них было вручено свидетельство о занесении на Доску почета", — сообщил Геннадий Долматов в своем телеграм-канале.
Свидетельства из рук Геннадия Долматова получили все 45 педагогов из 19 сельских поселений — Магистрального, Петровского, Ростовкинского, Иртышского, Ключевского, Новотроицкого, Омского, Розовского, Лузинского, Красноярского, Новоомского, Калининского, Богословского, Надеждинского, Покровского, Первомайского, Дружинского, Морозовского и Пушкинского.
Руководитель муниципалитета выразил благодарность всем педагогам за их добросовестный труд и преданность профессии.