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Геннадий Долматов открыл доску почета педагогов Омского района

Во вторник, 6 февраля 2024 года, в администрации Омского района состоялась торжественная церемония открытия электронной Доски почета педагогов муниципалитета. Мероприятие провел глава района Геннадий Долматов.

"Учителя начальных классов и предметники, воспитатели детских садов, педагоги допобразования и заместители директоров — всего 45 работников образования из 19 поселений Омского района.

Каждому из них было вручено свидетельство о занесении на Доску почета", — сообщил Геннадий Долматов в своем телеграм-канале.

Свидетельства из рук Геннадия Долматова получили все 45 педагогов из 19 сельских поселений — Магистрального, Петровского, Ростовкинского, Иртышского, Ключевского, Новотроицкого, Омского, Розовского, Лузинского, Красноярского, Новоомского, Калининского, Богословского, Надеждинского, Покровского, Первомайского, Дружинского, Морозовского и Пушкинского.

Руководитель муниципалитета выразил благодарность всем педагогам за их добросовестный труд и преданность профессии.

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