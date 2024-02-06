Видео из Перми с избиением педагога оказалось уроком по сценическому бою

«К авиационному техникуму видео никакого отношения не имеет. На видео — фрагмент занятия по дисциплине “Сценическое движение”, на котором отрабатывался сценический бой. Взаимодействовали педагог и учащийся. Видно, как педагог дает пояснения студенту, бьет в ладоши, подавая знак к действию. Там присутствуют другие студенты, они наблюдают за “боем”. По их реакции видно, что ничего экстраординарного не происходит. Никто не пострадал», — рассказали в колледже. Собеседница агентства уточнила, что в учебном заведении было собрано оперативное совещание, сейчас в ситуации с видео разбираются.