Видео из Перми с избиением педагога оказалось уроком по сценическому бою

ПЕРМЬ, 6 фев — РИА Новости. Видео из учебного заведения в Перми, на котором студент бьет стулом преподавателя, оказалось фрагментом учебного занятия по сценическому бою, сообщили РИА Новости в краевом колледже искусств и культуры.
Ранее в Telegram-канале «ЧП Пермь. Новости» было опубликовано видео, на котором, видимо, учащийся сначала кричит на мужчину, похожего на педагога, а потом с силой бьет его стулом. Пострадавший от удара отлетает в сторону. Уточнялось, что ролик снят в спортивном зале авиационного техникума в Перми. Краевое министерство образования начало проверку достоверности видео. При этом паблик «ЧП Пермь. Новости» свой пост удалил.
«К авиационному техникуму видео никакого отношения не имеет. На видео — фрагмент занятия по дисциплине “Сценическое движение”, на котором отрабатывался сценический бой. Взаимодействовали педагог и учащийся. Видно, как педагог дает пояснения студенту, бьет в ладоши, подавая знак к действию. Там присутствуют другие студенты, они наблюдают за “боем”. По их реакции видно, что ничего экстраординарного не происходит. Никто не пострадал», — рассказали в колледже. Собеседница агентства уточнила, что в учебном заведении было собрано оперативное совещание, сейчас в ситуации с видео разбираются.