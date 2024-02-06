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Минздрав разрешил продажу экстренных противозачаточных

«Постинор» и «Эскапел» будут продаваться в аптеках без рецепта.
Источник: РИА "Новости"

Минздрав России разрешил продажу средства экстренной контрацепции «Постинор» и «Эскапел». Кроме того, теперь эти препараты могут продаваться без рецепта.

«Популярные средства экстренной контрацепции “Постинор” и “Эскапел” теперь будут продаваться в аптеках без рецепта. Более того, их можно будет купить даже онлайн», — передает «Коммерсант».

В Минздраве уточнили, что препараты не соответствуют требованиям к рецептурным средствам. Также в компании «Гедеон Рихтер» заявили изданию, что при смене статуса препаратов специальные органы оценивают международный опыт применения средств.

Ранее аналитики сообщили, что в 2023 году продажи противозачаточных составили более 20,7 миллиарда рублей. Такой показатель стал рекордным за последние шесть лет.

здоровье