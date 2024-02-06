На главу поселка в Красноярском крае напали на родительском собрании

На встрече учителя и родителей разбиралась потасовка двух учеников школы № 19, один из которых — сын чиновника. Разбор ситуации натолкнулся на противоречие. Учителя заявили, что не видели на камерах никакой драки, а старшеклассники заявили, что она была, просто парень преувеличил масштабы, рассказывая своей маме, что подрался с сыном главы поселка.