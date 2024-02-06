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На главу поселка в Красноярском крае напали на родительском собрании

Глава поселка Усть-Пит в Красноярском крае на родительском собрании оказался в центре конфликта на родительском собрании.
Источник: Соцсети

Об этом сообщил телеграм-канал Kras Mash.

На встрече учителя и родителей разбиралась потасовка двух учеников школы № 19, один из которых — сын чиновника. Разбор ситуации натолкнулся на противоречие. Учителя заявили, что не видели на камерах никакой драки, а старшеклассники заявили, что она была, просто парень преувеличил масштабы, рассказывая своей маме, что подрался с сыном главы поселка.

«Крайне несогласная с этим мама вспылила, налетела со стулом на папу обидчика и чуть не швырнула его телефон. Мужчина сдержал натиск — до беды не дошло», — сообщает Kras Mash.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае школьница отбилась от внука депутата.