«Алмаз-Антей» сообщил о расширении над РФ радиолокационного поля

Радиолокационное поле вокруг Москвы, построенное силами концерна, дает возможность своевременно обнаруживать и уничтожать несущие угрозу дроны.



Министр финансов Германии заявил об обнищании страны

На фоне отсутствия экономического роста экономика Германии стала неконкурентоспособной, а сама страна стремительно беднеет.



В Госдуме заявили, что пока не будут запрещать VPN в России

Хинштейн напомнил, что использование VPN не гарантирует конфиденциальность, а потому личные данные могут легко оказаться в руках третьих лиц.



У короля Великобритании Карла III обнаружен рак

Заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время процедур, связанных с увеличением простаты.



Басманный суд заочно арестовал писателя Акунина

Писателя обвиняют по двум статьям УК — публичные призывы к террористической деятельности и распространение фейков о вооруженных силах.