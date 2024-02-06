«Алмаз-Антей» сообщил о расширении над РФ радиолокационного поля
Радиолокационное поле вокруг Москвы, построенное силами концерна, дает возможность своевременно обнаруживать и уничтожать несущие угрозу дроны.
Министр финансов Германии заявил об обнищании страны
На фоне отсутствия экономического роста экономика Германии стала неконкурентоспособной, а сама страна стремительно беднеет.
В Госдуме заявили, что пока не будут запрещать VPN в России
Хинштейн напомнил, что использование VPN не гарантирует конфиденциальность, а потому личные данные могут легко оказаться в руках третьих лиц.
У короля Великобритании Карла III обнаружен рак
Заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время процедур, связанных с увеличением простаты.
Басманный суд заочно арестовал писателя Акунина
Писателя обвиняют по двум статьям УК — публичные призывы к террористической деятельности и распространение фейков о вооруженных силах.
Главные новости 6 февраля
«Алмаз-Антей» сообщил о расширении над РФ радиолокационного поля