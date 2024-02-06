Каждый шестой хабаровчанин опасается увольнения

Отметим, что по итогам опроса настроений в IV квартале 2023 года, жители Дальнего Востока стали самыми уверенными в своих компетенциях на рабочем месте, показав самый высокий процент положительных ответов на вопрос о стабильности их положения на работе. На втором месте — Приволжский ФО, Южный и Северо-Кавказский ФО (в каждом регионе 75% положительных ответов), на третьем — Северо-Западный ФО и Сибирский ФО (73% каждый).