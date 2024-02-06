Каждый шестой хабаровчанин опасается увольнения

Служба исследований hh.ru (18+) российской платформы онлайн-рекрутинга в России, провела традиционный ежеквартальный опрос среди соискателей Хабаровского края и выяснила, как чувствуют себя работники на текущем месте трудоустройства, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу hh.ru в регионах Дальнего Востока.
По результатам опроса, проведенного в IV квартале 2023 года, выяснилось, что 76% соискателей Хабаровского края ощущают себя уверенно и стабильно на текущем месте работы и не испытывают угрозы увольнения. Лучше остальных чувствуют себя представители профессиональных сфер: «Добыча сырья» (81% не опасаются увольнения), «Наука, образование» (76%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (77%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (75%), «Юристы» (75%).
Так же, в конце 2023 года упал процент людей, ощущающих угрозу увольнения на текущем месте работы. На вопрос о возможных сокращениях и увольнениях положительно ответили лишь 15% хабаровских респондентов. Больше всех выражают беспокойство по данному вопросу специалисты из сферы «Высший и средний менеджмент» (26%), «Закупки» (24%), «Транспорт, логистика, перевозки» (24%). Еще 9% соискателей затруднились ответить.
Отметим, что по итогам опроса настроений в IV квартале 2023 года, жители Дальнего Востока стали самыми уверенными в своих компетенциях на рабочем месте, показав самый высокий процент положительных ответов на вопрос о стабильности их положения на работе. На втором месте — Приволжский ФО, Южный и Северо-Кавказский ФО (в каждом регионе 75% положительных ответов), на третьем — Северо-Западный ФО и Сибирский ФО (73% каждый).