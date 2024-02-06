Волгоградцы могут хотя бы на день отказаться от сотовых телефонов

6 февраля отмечается День отказа от сотовых телефонов. Он придуман, в частности, для того, чтобы понять — есть у каждого из нас зависимость от этого гаджета или нет? Потому что представить сегодняшнюю жизнь без сотика сложно. Но даже самые ярые сторонники признают — негативные стороны у этого удобства все же имеется. И главное — зависимость от этого.
Всемирный день отказа от мобильного телефона, или Всемирный день без мобильного телефона дает возможность каждому из нас обойтись без сотовой связи, чтобы определиться для себя, зависим ли он? А еще — пожить и пообщаться хотя бы сутки так, как делали это наши не такие уж далекие предки. В живом общнии тоже есть своя прелесть. Мобильные телефоны вызывают зависимость у значительного числа их пользователей, особенно подростков. В 2008 году в психологии даже появился термин «номофобия» — страх оказаться без доступа к мобильному телефону.
Идею проведения Дня без мобильного телефона озвучил французский журналист и литератор Фил Марсо. И случилось это в 2001 году. Такой день — реальная возможность задуматься над тем, что даёт мобильная связь и чего лишает, какую пользу приносит и какой вред. Готовы ли вы хоть раз в году отложить свой мобильник, уйти без него на работу, в магазин или парк, есть возможность проверить именно сегодня.
Кстати, акцию «Всемирный день отказа от мобильного телефона» инициаторы и сторонники стали проводить несколько дней — с 6 по 8 февраля. Так что есть время выбрать. А кто не решится в эти дни, есть возможность попробовать отдохнуть от IT-технологий D Международный день без интернета и во Всемирный день без Wi-Fi. Есть теперь в календаре и такие.