Волгоградцы могут хотя бы на день отказаться от сотовых телефонов

Всемирный день отказа от мобильного телефона, или Всемирный день без мобильного телефона дает возможность каждому из нас обойтись без сотовой связи, чтобы определиться для себя, зависим ли он? А еще — пожить и пообщаться хотя бы сутки так, как делали это наши не такие уж далекие предки. В живом общнии тоже есть своя прелесть. Мобильные телефоны вызывают зависимость у значительного числа их пользователей, особенно подростков. В 2008 году в психологии даже появился термин «номофобия» — страх оказаться без доступа к мобильному телефону.