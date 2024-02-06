Испорченные ягодицы жительницы Приморья проверят за деньги государства

Судья Сергей Каленский отложил заседания на срок, который потребуется для экспертизы. Жительница Владивостока хочет взыскать с косметологов стоимость операции в 310 тысяч рублей и 2 млн рублей морального ущерба за то, что после вмешательства форма её ягодиц изменилась, а затем начался абсцесс.