Испорченные ягодицы жительницы Приморья проверят за деньги государства

Новые подробности появились в медицинском деле об испорченных после неудачной операции ягодицах жительницы Приморья — экспертизу работы косметологов оплатят из федерального бюджета, сообщил портал «Золотой мост».
Судья Сергей Каленский отложил заседания на срок, который потребуется для экспертизы. Жительница Владивостока хочет взыскать с косметологов стоимость операции в 310 тысяч рублей и 2 млн рублей морального ущерба за то, что после вмешательства форма её ягодиц изменилась, а затем начался абсцесс.
Во время судебного заседания оплачивать экспертизу отказались и истица, и ответчик. Судья Первореченского районного суда решил, что процедуру профинансирует государство.
Пострадавшая заявляла, что не получила рекомендации по уходу после операции. Она предупреждала врача, что поедет в Таиланд, и специалист посоветовала ей не загорать. Ответчик во время заседания предположил, что проблемы могли начаться из-за жары.