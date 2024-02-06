«Мы хотели хайпа и подписчиков!». Подруги извинились за поцелуи в кафе Краснодара

Блорегши из Краснодара выплатят штрафы за поцелуи на публике. Ранее они выложили в своих соцсетях видео с инсценировкой. Одна из девушек сделала предложение руки и сердца своей подруге и подарила ей обручальное кольцо. Это событие они скрепили поцелуем на глазах у изумленных посетителей кафе.
После того, как эти кадры облетели местные паблики, к делу подключилась полиция. Правоохранители установили личности героинь резонансного видео. Ими стали 24-летняя и 19-летняя местные жительницы.
«Это был просто хайп, чтобы собрать подписчиков, собрать охваты», — объяснила свое поведение одна из блогерш.
Обоих девушек ждет наказание рублем, им выписали штрафы.
«На 24-летнюю девушку составлено два протокола по статье “Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений”, вторую также ждет штраф по этой статье», — рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару.
За свое непристойное поведение одна из них заплатит штраф до 200 тысяч рублей, другая — до 100 тысяч. Но в тот же день, после того, как они побывали в отделении, в своих аккаунтах подруги снова выложили видео с поцелуями в общественном месте.