Температура в Петербурге пойдёт вниз, а норма — вверх. В среду покой нарушит новый циклон

Циклон уходит от нас на юго-восток, а с севера поступает холодный воздух, сообщает 6 февраля главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Ночью температура медленно понижалась и к утру достигла в городе минус 7−8 градусов. А в Ленинградской области распределение температуры еще интереснее: от минус 4 градусов на юге, в Луге, до минус 18 на северо-востоке.
«Облаков всё еще очень много, в большинстве районов области идет снег, но перестройка на более холодную погоду в ближайшие дни сохраняется», — объясняет синоптик.
Сегодня после 15-дневного теплого периода среднесуточная температура воздуха в Петербурге приблизится к норме, а завтра, с наступлением морозов, окажется на 5−6 градусов ниже нормы.
«Надо еще отметить один интересный момент, в Санкт-Петербурге устанавливается период морозной погоды, а норма температуры в городе с завтрашнего дня начинает свой долгий путь наверх».
Сегодня последний день, когда норма температуры в Петербурге находится на уровне минус 5,6 градуса. Такой она была с последних дней прошлого года — согласно многолетним наблюдениям, это самый холодный период года. Завтра к норме добавится одна десятая градуса, а к концу месяца она вырастет до минус 3,7 градуса.
Завтра будет не только холодно (минут 10−15 градусов), но и ветрено (8−10 м/с и выше против 5 м/с сегодня). То есть среда окажется не очень комфортным днём. Усиление ветра на всей территории Ленинградской области вызовет циклон, смещающийся от Дании на восток южнее Петербурга.