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Температура в Петербурге пойдёт вниз, а норма — вверх. В среду покой нарушит новый циклон

В среду новый циклон нарушит покой в Петербурге.
Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 69% 758 мм рт. ст. +3°

Циклон уходит от нас на юго-восток, а с севера поступает холодный воздух, сообщает 6 февраля главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Ночью температура медленно понижалась и к утру достигла в городе минус 7−8 градусов. А в Ленинградской области распределение температуры еще интереснее: от минус 4 градусов на юге, в Луге, до минус 18 на северо-востоке.

«Облаков всё еще очень много, в большинстве районов области идет снег, но перестройка на более холодную погоду в ближайшие дни сохраняется», — объясняет синоптик.

Сегодня после 15-дневного теплого периода среднесуточная температура воздуха в Петербурге приблизится к норме, а завтра, с наступлением морозов, окажется на 5−6 градусов ниже нормы.

«Надо еще отметить один интересный момент, в Санкт-Петербурге устанавливается период морозной погоды, а норма температуры в городе с завтрашнего дня начинает свой долгий путь наверх».

рассказывает Колесов

Сегодня последний день, когда норма температуры в Петербурге находится на уровне минус 5,6 градуса. Такой она была с последних дней прошлого года — согласно многолетним наблюдениям, это самый холодный период года. Завтра к норме добавится одна десятая градуса, а к концу месяца она вырастет до минус 3,7 градуса.

Завтра будет не только холодно (минут 10−15 градусов), но и ветрено (8−10 м/с и выше против 5 м/с сегодня). То есть среда окажется не очень комфортным днём. Усиление ветра на всей территории Ленинградской области вызовет циклон, смещающийся от Дании на восток южнее Петербурга.