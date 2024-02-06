Температура в Петербурге пойдёт вниз, а норма — вверх. В среду покой нарушит новый циклон

Сегодня последний день, когда норма температуры в Петербурге находится на уровне минус 5,6 градуса. Такой она была с последних дней прошлого года — согласно многолетним наблюдениям, это самый холодный период года. Завтра к норме добавится одна десятая градуса, а к концу месяца она вырастет до минус 3,7 градуса.