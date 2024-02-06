Ростовчанам раскрыли секрет необычного свечения, исходящего из чаши «Ростов Арены»

По словам заместителя губернатора Ростовской области Артема Хохлова, происходит реновация футбольного газона. «Мы готовимся к началу сезона. Нужно сказать, что первая реновация поля на стадионе “Ростов Арена” была проведена в 2020 году, и вот в конце 2023 года, в конце ноября, мы приступили к реновации поля на нашем стадионе», — сказал он.
Артем Хохлов добавил, что специально для этих работ был куплен инновационный агрегат, который в дальнейшем, помимо обслуживания стадиона «Ростов Арена», позволит проводить реновацию натуральных газонов других футбольных полей на территории региона.
«Было засеяно два вида травы в конце 2023 года, уже в начале этого года посеян еще один сорт. Уже прошел первый покос травы, поле находится в хорошем состоянии, и я думаю, что мы полностью готовы принять 19-й тур Российской Премьер-лиги, старт которой будет 1 марта с игры Ростов — Крылья Советов», — сказал заместитель губернатора.
До конца февраля будет обеспечена дополнительная досветка поля для стимуляции роста.
«Мы долго с коллегами думали, в какой перерыв делать реновацию поля, то ли это между сезонами летом, то ли в сезон, в перерыв самого сезона, но было принято решение, что по погодным условиям правильнее это делать в зимний период».
Благодаря хорошим погодным условиям и профессиональным действиям агрономической службы прослеживается положительная динамика в росте травы. Артем Хохлов уточнил, что в случае необходимости будут использоваться специальные вентиляторы, которые сдувают влагу с верхнего слоя травы.