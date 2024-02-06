Ростовчанам раскрыли секрет необычного свечения, исходящего из чаши «Ростов Арены»

«Было засеяно два вида травы в конце 2023 года, уже в начале этого года посеян еще один сорт. Уже прошел первый покос травы, поле находится в хорошем состоянии, и я думаю, что мы полностью готовы принять 19-й тур Российской Премьер-лиги, старт которой будет 1 марта с игры Ростов — Крылья Советов», — сказал заместитель губернатора.