Синоптики резко поменяли прогноз по морозам в Приморье — к чему готовиться

Главный синоптик Примгидромет Борис Викторович Кубай рассказал, как пройдут «китайские морозы» в Приморье, начиная с 10 февраля, когда будет отмечаться китайский Новый год.
«Холоднее, чем в первой декаде февраля не будет. Скорее всего, первая половина второй декады (10−15 февраля) будет теплее всей первой декады. Во второй половине второй декады (15−20 февраля) температурный фон может несколько понизиться и приблизиться к сегодняшнему. Дело в том, что в тропосфере намечаются пока едва заметные признаки подготовки к постепенному переходу характера атмосферной циркуляции на весенние рельсы. В результате чего несколько увеличится динамика движения барических ложбин и гребней, смена воздушных масс холодных на теплые и наоборот», — отмечет главный синоптик.
Следует отметить, что в период с 10 по 15 февраля максимальная температура в некоторых районах будет приближаться к нулю, а ближе к концу декады она может вернуться к текущим показателям. В середине декады также не исключается прохождение вдоль побережья края волнового циклона с разной интенсивностью снегопадов.
Что касается весны, то она на Приморье, вероятно, будет наступать волнообразно, с периодическими возвращениями холодов. Начало движения весенных волн тепла планируется в феврале, и также можно ожидать весенних снегопадов. Эти снегопады важны для снижения пожарной опасности на юге края, поэтому следует готовиться к ним.