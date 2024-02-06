Синоптики резко поменяли прогноз по морозам в Приморье — к чему готовиться

«Холоднее, чем в первой декаде февраля не будет. Скорее всего, первая половина второй декады (10−15 февраля) будет теплее всей первой декады. Во второй половине второй декады (15−20 февраля) температурный фон может несколько понизиться и приблизиться к сегодняшнему. Дело в том, что в тропосфере намечаются пока едва заметные признаки подготовки к постепенному переходу характера атмосферной циркуляции на весенние рельсы. В результате чего несколько увеличится динамика движения барических ложбин и гребней, смена воздушных масс холодных на теплые и наоборот», — отмечет главный синоптик.