Провал у зоопарка за неделю увеличился до размеров карьера

«Бетона сверху практически нет. И это то, что вытащили. Если такое же и дальше под землёй… Кажется, придётся забыть о реконструкции этого входа и обустройстве парковки до тех пор, пока “Водоканал” не заменит весь участок коллектора на этом месте. А это — оооочень большие деньги, разработка проектной документации, госэкспертиза и вот это вот всё», — написала Соколова.