В Омской области пожарные спасли из горящего дома котёнка

ГУ МЧС России по Омской области сообщило о пожаре в Таре, где загорелся диван в квартире на первом этаже.
Предварительной причиной пожара назвали неправильную эксплуатацию сетевого удлинителя, из-за которого загорелся диван. Житель квартиры, проснувшись, эвакуировался самостоятельно, выбив окно.
На место прибыли две единицы техники и 9 пожарных. Из дома никого эвакуировать не пришлось, кроме котёнка. После того как огонь был потушен, пожарные услышали тихое мяуканье. Спасатель 58 пожарно-спасательной части Сергей Филимонов рассказал, что взял в руки котёнка и вынес его на улицу.
Пока хозяин убирается в квартире, малыша приютила соседка. В январе 2024 году экипаж мусоровоза регоператор «Магнит» спас из мусорного бака живого котёнка. Котик поселился в офисе компании.