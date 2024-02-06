В Омской области пожарные спасли из горящего дома котёнка

На место прибыли две единицы техники и 9 пожарных. Из дома никого эвакуировать не пришлось, кроме котёнка. После того как огонь был потушен, пожарные услышали тихое мяуканье. Спасатель 58 пожарно-спасательной части Сергей Филимонов рассказал, что взял в руки котёнка и вынес его на улицу.