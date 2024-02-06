Купидон замерзнет: на День святого Валентина в Новосибирске похолодает под −20 градусов

В Новосибирске на 14 февраля 2024 года придут крепкие морозы. Они начнутся еще с выходных после ранней оттепели. Так что влюбленным гулять по улицам придется как прежде, в теплых пуховиках и шапках.
«Яндекс. Погода» обещает похолодание до −15 днем и до −19 ночью. Все сутки еще и будет идти снег.
Gismeteo обещает на 14 февраля заморозки еще сильнее, до −23 ночью. Днем будет так же −15. Будет пасмурно, со снегом, но не слишком большим.
А согласно прогнозу Западно-Сибирского Гидрометцентра, в середине февраля похолодает еще сильнее. Ночью будет до −21…-26 градусов, а днем до −10…-15.