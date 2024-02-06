В Омске хотят ввести налоговый вычет за лечение домашних питомцев

Хозяева домашних животных могут тратить большие суммы на лечение, обследование и вакцинирование своих питомцев. Такие услуги даже в государственных ветклиниках платные.
Существует потребность в том, чтобы налогоплательщик мог получить вычет за ветеринарные услуги. Для этого у питомца должна быть официальная регистрация. Законопроект подготовлен для внесения в Госдуму.
При принятии поправок хозяевам домашних животных будут возвращать 13% от стоимости ветеринарных медицинских услуг. Как отмечают в пояснительной записке, законопроект разработан в целях стимулирования процесса регистрации своих питомцев.