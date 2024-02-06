«Радель, Серафим и Аврора»: 7 редких имен, которыми челябинцы назвали своих детей в январе

Еву, Стефанию или Мию можно встретить уже почти в каждом детском саду. Родители все чаще придумывают своим чадам необычные имена. В одном из роддомов Челябинска рассказали, малыши с какими редкими именами родились в январе. Это Марика, Николь, Радель, Серафим, Аврора, Оливия и Агата.