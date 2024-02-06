«Радель, Серафим и Аврора»: 7 редких имен, которыми челябинцы назвали своих детей в январе

Еву, Стефанию или Мию можно встретить уже почти в каждом детском саду. Родители все чаще придумывают своим чадам необычные имена. В одном из роддомов Челябинска рассказали, малыши с какими редкими именами родились в январе. Это Марика, Николь, Радель, Серафим, Аврора, Оливия и Агата.
— По наблюдениям сотрудников родильного дома, редкими стали когда-то популярные женские имена Татьяна, Наталья, Елена, Ирина и Светлана, — добавили в пресс-службе клиники Южно-Уральского государственного медуниверситета.
Всего в роддоме этой клиники за первый месяц 2024 года родились 179 малышей. Большинство, 98, мальчики.
Раньше срока родились 12 малышей. Среди них есть девочки-двойняшки и «королевская двойня» — двойняшки мальчик и девочка. Одна из «торопыжек» весит меньше килограмма.