ГИБДД Татарстана напоминает о мерах безопасности в период снегопадов

Согласно ПДД пешеходы должны двигаться по тротуарам, а при их отсутствии — по обочинам. В случае невозможности, они могут идти в один ряд по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств.
Не стоит забыть и о велосипедистах. Зачастую велосипедами управляют курьеры, которые также передвигаются по проезжей части. В таких случаях они должны следовать по ходу движения транспортных средств.
Водители автомобилей должны быть предельно внимательными, осторожными и быть готовыми к появлению на проезжей части пешеходов и велосипедистов.