Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

ГИБДД Татарстана напоминает о мерах безопасности в период снегопадов

Госавтоинспекция Татарстана напоминает водителям и пешеходам о мерах безопасности в зимнее время года.
Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 69% 758 мм рт. ст. +3°
Источник: ИА Татар-информ

Согласно ПДД пешеходы должны двигаться по тротуарам, а при их отсутствии — по обочинам. В случае невозможности, они могут идти в один ряд по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств.

Не стоит забыть и о велосипедистах. Зачастую велосипедами управляют курьеры, которые также передвигаются по проезжей части. В таких случаях они должны следовать по ходу движения транспортных средств.

Водители автомобилей должны быть предельно внимательными, осторожными и быть готовыми к появлению на проезжей части пешеходов и велосипедистов.

ГИБДД