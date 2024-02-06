Чем закончился в Маркова очередной скандал с сельхозземлями

В поселке Маркова — новая проблема. Как будто этому муниципалитет старых не хватает! Ан нет, спокойная жизнь им только снится. Вот и теперь: оказалось, что 23 человека приобрели или построили жилье на землях городских лесов и в ближайшее время их могут выселить по суду. А ведь большинство из приобретенных или построенных здесь домов — в ипотеку на 20−30 лет. И банки потом, после выдачи ипотеки, совсем не интересует, что вы построились в неположенном месте…
В конце января жители нескольких десятков новых домов в Марковском городском поселении внезапно узнали, что их выселяют. Они, оказывается, незаконно приобрели землю, которую кто-то незаконно перевел из категории земель городских лесов в земли для ИЖС — и теперь администрация требует этот кусок обратно. На землях городских лесов ничего строить нельзя, так что — камон, дорогие, с вещами на выход!
Общая площадь спорного участка — два гектара. Ранее он входил в состав колхоза, потом земли приватизировали, собственник отправился в администрацию Маркова и попросил сменить статус участка. Сейчас представители администрации утверждают, что разрешения на смену назначения земель не давалось, а нарезка участков и продажа велись самовольно.
Делом заинтересовалась прокуратура. Ее проверка показала, что выписка на участок, выданная марковской администрацией, противоречила действующим документам территориального планирования. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.
Спорный участок по всем описаниям находится неподалеку от еще одной спорной марковской территории, по которой сейчас идут суды с тем же требованием к людям освободить земли — это так называемое поле Черепанова. Там построено около 50 домов. Поле Черепанова застраивалось по той же схеме, что и поле Анисимова, и поле Забиралова, бывшие земли совхоза «Кайский». Кстати, по такой же схеме застраивался коттеджный поселок Западный в Хомутово и строились многоэтажки в Иркутске. Схема называется: «Сейчас построим, потом узаконим, не выгонят же людей на улицу». Но нет, прокатило не везде.
В Западном эта схема, например, прошла на ура, в Маркова затормозилась. И именно поле Черепанова — Анисимово уже включено в состав Марковского МО, равно как и поле Забиралова. Почему же не повезло третьему полю?
Жители поля Черепанова стали бить во все колокола и обращаться в СМИ. Было несколько больших статей, новостных сюжетов и передач. Люди говорили в подтверждение своих возмущений: если эта земля не была предназначена для застройки, то зачем сюда провели ЛЭП? Или: люди строились не один день — почему никто не приехал и не сказал, что это сельскохозяйственная земля и строить тут жилье нельзя? Кстати, до снятия с должности бывшего мэра Маркова Галины Шумихиной строить было можно. А с приходом нового главы почему нельзя?
Люди встречались и с представителями властей, и с прокуратурой, и с минсельхозом. Было несколько встреч в администрации Маркова, и как пишет «Ирк.ру», на одной из встреч им сказали, что для включения в границы Марковского МО жителям (!) поля Черепанова надо купить (!) участок в два гектара (!) для строительства социальных объектов. За 5−10 миллионов. Предлагать такое ипотечникам, мягко говоря, не совсем прилично… Тем более что рядом с полем Черепанова есть участок, где раньше мэрия Маркова обещала строить социальные объекты, участок, между прочим, площадью 24 гектара — но, как оказалось, он входит в категорию городских лесов. Ну то есть что, местные чиновники сами запутались и людей запутали?..
Огласка сделала свое дело: у администрации Маркова не получилось отмахнуться от проблемы поля Черепанова. Создана специальная рабочая группа, которая будет решать вопрос и узаконивать построенные здесь дома. В мэрии Марковского МО сказали, что депутаты Марковской думы будут в ближайшее время рассматривать изменения в генплан муниципалитета с включением в него застроенной части поля Черепанова. Или всего поля. Как уж минсельхоз разрешит…