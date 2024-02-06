Чем закончился в Маркова очередной скандал с сельхозземлями

Люди встречались и с представителями властей, и с прокуратурой, и с минсельхозом. Было несколько встреч в администрации Маркова, и как пишет «Ирк.ру», на одной из встреч им сказали, что для включения в границы Марковского МО жителям (!) поля Черепанова надо купить (!) участок в два гектара (!) для строительства социальных объектов. За 5−10 миллионов. Предлагать такое ипотечникам, мягко говоря, не совсем прилично… Тем более что рядом с полем Черепанова есть участок, где раньше мэрия Маркова обещала строить социальные объекты, участок, между прочим, площадью 24 гектара — но, как оказалось, он входит в категорию городских лесов. Ну то есть что, местные чиновники сами запутались и людей запутали?..