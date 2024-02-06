Кемеровчане стали третьими в СФО по количеству покупок для умного дома

В 2023 году спрос на товары для умного дома в объединённой розничной сети МегаФона и Yota увеличился на 90%. Заметно выросла популярность умных колонок, продажи которых за год поднялись более чем в два раза. Растёт интерес и к сопутствующей бытовой технике, которой можно управлять голосом или со смартфона.