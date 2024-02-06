Двухэтажные поезда из Самары в Санкт-Петербург запустят в 2024 году

Кроме того, изменения ожидаются и на популярных среди самарцев направлениях — Тольятти и Жигулевск. Из-за востребованности «Ласточек» региональные власти планируют вводить кольцевой маршрут в Самарской области. Также в скором времени будет обсуждаться открытие прямого железнодорожного сообщения между Самарой и Казанью.