Стоматологи пересадили нижегородцу его собственный зуб

Пациенту областной стоматологической поликлиники на улице Большой Покровкой в Нижнем Новгороде пересадили его собственный зуб. Об этом сообщает редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
«Не всегда надо ставить имплант, иногда на место удаленного разрушенного зуба можно пересадить наш же зуб мудрости, что и сделали хирурги», — пояснил он.
По словам специалистов, зубосохраняющая аутотрансплантация — современная альтернатива традиционной имплантации. Донором становится, как правило, родная «восьмерка», можно использовать сверхкомплектный и непрорезавшийся зуб.
Ранее хирурги Нижегородской области провели операцию по расширению пищевода.