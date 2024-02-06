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Стоматологи пересадили нижегородцу его собственный зуб

Аутотрансплантация используется вместо имплантов.

Пациенту областной стоматологической поликлиники на улице Большой Покровкой в Нижнем Новгороде пересадили его собственный зуб. Об этом сообщает редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

«Не всегда надо ставить имплант, иногда на место удаленного разрушенного зуба можно пересадить наш же зуб мудрости, что и сделали хирурги», — пояснил он.

По словам специалистов, зубосохраняющая аутотрансплантация — современная альтернатива традиционной имплантации. Донором становится, как правило, родная «восьмерка», можно использовать сверхкомплектный и непрорезавшийся зуб.

Ранее хирурги Нижегородской области провели операцию по расширению пищевода.

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