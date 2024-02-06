Эпидпорог по ОРВИ среди жителей Самарской области от 15 лет и старше превышен на 82%

Показатель на десять тыс. человек населения составил 52,8. Это выше эпидпорога на 24,1%, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.



«Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше на 82%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0−2 года на 47%, 3−6 лет на 38,3%, 7−14 лет на 8,8%», — говорится в сообщении.



По сравнению с предыдущей неделей минувшего года в Самарской области выросла заболеваемость ОРВИ среди жителей в возрасте до двух лет (на 1,3%), трех — шести лет (на 6,9%) и семи — 14 лет (на 1,9%). В настоящее время в регионе циркулирует грипп А (H3N2), парагрипп, аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и COVID-19.



Георгий Портнов.