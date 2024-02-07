Потепление до −2 градусов ожидается в Иркутской области на выходных

КП-Иркутск писала, что в ночь на субботу на улице будет −20, но уже днем потеплеет до −2 градусов. Возможно, выпадет кратковременный снег. А на сайте Гидрометцентра России сообщается, что в этот день будет облачно, а ветер составит всего 2 м/с.