Потепление до −2 градусов ожидается в Иркутской области на выходных

Весна ближе с каждым днем. В столице Приангарья с каждым днем столбики термометров поднимаются все выше. Но настоящее потепление ожидается в конце недели. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске на выходные 10 и 11 февраля.
Погода в Иркутске на выходные 10 и 11 февраля
КП-Иркутск писала, что в ночь на субботу на улице будет −20, но уже днем потеплеет до −2 градусов. Возможно, выпадет кратковременный снег. А на сайте Гидрометцентра России сообщается, что в этот день будет облачно, а ветер составит всего 2 м/с.
Следующий день тоже принесет с собой хорошую погоду. Например, в ночь на воскресенье в Иркутске малооблачно. Днем столбики термометров покажут всего −3 градуса.
Погода в Иркутске на выходные 10 и 11 февраля отлично подойдет для прогулок на свежем воздухе.