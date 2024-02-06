Замгенпрокурора РФ Демешин провел заседание коллегии прокуратуры Омской области

«Когда мы работаем вместе с прокуратурой — нам удается достигать значимых результатов. Есть застарелые проблемы, от которых без помощи органов прокурорского надзора не избавиться. Содействие прокуратуры придает ускорение процессам решения многих вопросов. Взаимодействие сложилось как между органами исполнительной власти региона и областной прокуратуры, так и между главами муниципальных образований и районными прокурорами», — сообщил Виталий Хоценко.