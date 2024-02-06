Замгенпрокурора РФ Демешин провел заседание коллегии прокуратуры Омской области

В ее работе приняли участие губернатор Виталий Хоценко, прокурор региона Алексей Афанасьев, председатель омского ЗС Александр Артемов, главный фединспектор Омской области Иван Нецкин, работники прокуратуры.
Как сообщили в пресс-службе омского облправительства, на заседании коллегии наряду с обсуждением результатов совместной работы в 2023 году определены направления, на которых прокуратуре и исполнительной власти региона предстоит сосредоточиться в 2024 году.
Губернатор Виталий Хоценко в своем выступлении заявил о конструктивном и успешном взаимодействии органов власти с прокуратурой в решении проблем, связанных с защитой прав и интересов граждан.
«Когда мы работаем вместе с прокуратурой — нам удается достигать значимых результатов. Есть застарелые проблемы, от которых без помощи органов прокурорского надзора не избавиться. Содействие прокуратуры придает ускорение процессам решения многих вопросов. Взаимодействие сложилось как между органами исполнительной власти региона и областной прокуратуры, так и между главами муниципальных образований и районными прокурорами», — сообщил Виталий Хоценко.
Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин отметил, что приоритетным направлением остается вопрос по соблюдению трудовых прав граждан. Требуют дальнейшего надзорного сопровождения мероприятия, связанные с расходованием бюджетных средств при реализации нацпроектов, профилактика, а также пресечение хищений с использованием современных средств коммуникации.