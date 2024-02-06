В Казани с начала февраля выпала треть месячной нормы осадков. А в январе этот показатель составил чуть меньше двух месячных норм снега. Об этом сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Тимур Аухадеев.