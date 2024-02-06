В Казани с начала февраля выпала треть месячной нормы осадков. А в январе этот показатель составил чуть меньше двух месячных норм снега. Об этом сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Тимур Аухадеев.
По словам Аухадеева, причиной тепла и обильных осадков является атлантический циклон, проходящий севернее Татарстана. С 8 февраля он покинет республику. Также в связи с убыванием средней скорости ветра растет неустойчивость в атмосфере. Это приводит к грозам и шквалам.
Как отметил ученый, в феврале температуры будут превышать климатическую норму. Аномальное тепло продержится до середины марта.
Ранее мы уже сообщали, что в Татарстане февраль будет аномально теплым.