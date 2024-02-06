Весна в феврале: синоптики рассказали о резком потеплении в Крыму

Непривычно холодная зима пришла в Крым еще в декабре. Полуостров почти каждую неделю засыпало снегом, а температура колебалась в пределах от нуля до минусовых отметок. «Зима же!», — восклицают на Севере, но для южан такая погода — настоящий стресс: ветрено, холодно, а из-за повышенной влажности температура кажется еще ниже. Но синоптики успокаивают: на этой неделе в Крым придет настоящая весна.
По словам начальника Гидрометцентра Крыма Татьяны Любецкой, в ближайшую неделю на полуострове можно не ждать понижение температуры. До середины февраля будет тепло и без осадков.
— Температура резко повысится с 6 февраля, — говорит КП-Крым синоптик. — На полуостров придет теплый фронт. Воздушные массы меняют свое направление и переходят с северных широт на юго-западный — с акватории Средиземного моря. Поэтому положительные температуры мы ожидаем не только днем, но и ночью.
Так, уже 6 февраля днем воздух прогреется до +7…+12 градусов, в среду отметки термометра покажут до +10…+15 градусов, а в выходные — температура поднимется до +16−18 градусов.
— Ночью тоже будет тепло +3…+8 градусов, а позже до +4…+9 градусов. Временами ожидается переменная облачность.
Начало следующей недели также будет теплым. Но ближе к середине есть вероятность дождя. Температура при этом будет выше нуля.
Напомним, ранее в гидрометцентре прогнозировали мокрый снег и дождь, которые пришли на полуостров из-за холодного циклона. В начале февраля температура постепенно понижалась, поэтому в прошлую пятницу столбики термометра опускались до −5 градусов. На выходных в региональном МЧС сообщали о штормовом предупреждении из-за ветра: порывы достигали 20 метров в секунду.