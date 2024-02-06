Весна в феврале: синоптики рассказали о резком потеплении в Крыму

Непривычно холодная зима пришла в Крым еще в декабре. Полуостров почти каждую неделю засыпало снегом, а температура колебалась в пределах от нуля до минусовых отметок. «Зима же!», — восклицают на Севере, но для южан такая погода — настоящий стресс: ветрено, холодно, а из-за повышенной влажности температура кажется еще ниже. Но синоптики успокаивают: на этой неделе в Крым придет настоящая весна.