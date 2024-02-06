Новый 200-метровый участок набережной Томи в Кемерове откроют летом

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что строительство 200-метрового участка набережной Томи продолжается. Речь идёт о территории от «Кузбасс-Арены» до границы с будущим микрорайоном «Притомский». Участок планируют открыть уже этим летом.
«Работы зимой не останавливали. Большая часть их уже позади: специалисты укрепили берег, провели электрику, смонтировали ограждение набережной и лестничные спуски к реке. Уже расчистили территорию, где летом появится зона отдыха у воды», — пишет глава областной столицы.
Сейчас обустраивают сходы к воде, для чего сооружают специальные каркасы из металлической сетки и камня. Затем специалисты подготовят площадку, где появится освещение, малые архитектурные формы и деревья.
Также мы писали, что застройщик получил разрешение на строительство нового ТРК «Томь» на Притомском проспекте, который расположится как раз рядом с новой набережной.