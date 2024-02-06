В Кузбассе на 7,4% проиндексировали социальные и страховые выплаты

Также на 7,4% проиндексировали материнский капитал и несколько других выплат семьям, в которых недавно появились дети. Так, увеличилось ежемесячное пособие по уходу на ребёнка до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка, а также единовременное пособие по беременности и родам.