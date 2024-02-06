В Кузбассе на 7,4% проиндексировали социальные и страховые выплаты

Как сообщает Отделение СФР по Кузбассу, в регионе на 7,4% проиндексировали ряд социальных выплат, которые получают тысячи кузбассовцев. Размер повышения определяли на основе данных Росстата об уровне инфляции прошлого года.
Прежде всего февральское повышение касается людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, которые дополнительно к пенсии получают ежемесячную денежную выплату. Вместе с ней Социальный фонд индексирует входящую в неё компенсацию набора соцуслуг (бесплатные лекарства и медицинские изделия, путёвка в санаторий или проезд на пригородных электричках).
Также на 7,4% проиндексировали материнский капитал и несколько других выплат семьям, в которых недавно появились дети. Так, увеличилось ежемесячное пособие по уходу на ребёнка до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка, а также единовременное пособие по беременности и родам.
Все повышения Социальный фонд делает беззаявительно, поэтому кузбассовцам не нужно никуда обращаться.