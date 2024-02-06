Стали известны причины массовой миграции косуль в Новосибирской области

— Сколько продлится миграция на сегодняшнюю дату точно сказать затруднительно. Как правило, переход косуль к местам зимовок происходит в различных частях ареала с середины сентября до января, перекочевки продолжаются от 3-х недель до 2-х месяцев и более, — рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.