Стали известны причины массовой миграции косуль в Новосибирской области

В разговоре с изданием «РБК Новосибирск» представители министерства пояснили, что косули массово двинулись на поиски корма из-за обильного снега, ледяного дождя и резких перепадов температур.
— Сколько продлится миграция на сегодняшнюю дату точно сказать затруднительно. Как правило, переход косуль к местам зимовок происходит в различных частях ареала с середины сентября до января, перекочевки продолжаются от 3-х недель до 2-х месяцев и более, — рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
Помимо Новосибирской области, в декабре и январе начали замечать косуль и жители Омской области. Дело в том, что на неблагоприятные факторы среды косули реагируют временным перемещением в другие районы.
Ранее «Прецедент» сообщал, что под Новосибирском из-за миграции косуль сделали барьеры из снега и сена. Редакция также писала о том, что новосибирский юрист пытается остановить эвтаназию животных в Бурятии.
Егор САФРОНОВ.