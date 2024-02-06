Литовская таможня за шесть часов приняла лишь три фуры из России

КАЛИНИНГРАД, 5 фев, — РИА Новости. Литовская таможня в понедельник с 11 утра до 19 часов вечера (12−20 мск) приняла всего три грузовика с российской стороны, за сутки там оформили всего 80 фур, хотя могут принимать до 150, и очередь на выезд из Калининградской области сохраняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе таможни российского региона.