Литовская таможня за шесть часов приняла лишь три фуры из России

«С 11 до 19 самый большой интервал, где мало принимали (большегрузов) литовские коллеги. А всего за сутки приняли 80, хотя могут принимать до 150. Очередь сохраняется, соответственно, перед шлагбаумом стоят 60 грузовиков, нейтральная полоса тоже забита — там 25 фур», — сказали в пресс-службе ведомства.
Собеседница агентства отметила, что никаких объяснений от литовской стороны нет.
Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) Чернышевское, в своем Telegram-канале сообщает, что отставание от зарезервированного времени составляет 196 часов. «Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен», — говорится в сообщении.
Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один — МАПП Чернышевское (на литовской стороне Кибартай). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.