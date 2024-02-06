Из Казани в Ташкент и Бухару планируют запустить прямые рейсы

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» анонсировала запуск регулярных полетов из Казани в два города Узбекистана — Ташкент и Бухару.
Компания уже успешно освоила маршрут в Самарканд, который показал хорошую заполняемость, несмотря на сезонность.
Генеральный директор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев поделился планами компании, отметив стабильное расширение полетной программы, которая ежегодно пополняется от двух до пяти новыми направлениями. В перспективе также рассматривается открытие рейсов в Сыктывкар и возобновление полетов в Грузию.
Ранее первый регулярный пассажирский рейс на обновленном самолете Ту-214 приземлился в Сочи. 177 пассажиров стали участниками первого рейса.