Из Казани в Ташкент и Бухару планируют запустить прямые рейсы

Генеральный директор «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев поделился планами компании, отметив стабильное расширение полетной программы, которая ежегодно пополняется от двух до пяти новыми направлениями. В перспективе также рассматривается открытие рейсов в Сыктывкар и возобновление полетов в Грузию.