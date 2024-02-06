И. о. мэра Новосибирска раскритиковал качество уборки снега во дворах

И. о. мэра Новосибирска Олег Клемешов подверг критике качество уборки снега во дворах и на тротуарах мегаполиса. Речь об этом во вторник, 6 февраля шла на аппаратном совещании в мэрии.
«Даже то количество [снега], относительно небольшое, которое выпало, свело на нет работу управляющих компаний. Еще раз обращаюсь и к департаменту, и главам администраций: мотивируйте управляющие компании своевременно убирать снег с придомовой территории».
При этом, как отметил градоначальник, ему безразлично, каким именно образом УК организуют уборку снега: механизировано или силами дворников. Главное, чтобы задача была выполнена в кратчайшие сроки.
В качестве дополнительной меры воздействия и. о. мэра назвал предписания, которые городские власти имеют право выдавать управляющим компаниям, а также возможность привлечения надзорного ведомства..
«Если будут невменяемые, давайте запрашивать разрешение у прокуратуры, пойдёмте считать сосульки, навесы и всё, что угрожает жизни и здоровью людей».
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирск придет потепление до +3 градусов.