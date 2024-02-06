Шадаев считает, что портал госуслуг скоро могут заменить умные колонки

Такое мнение в кулуарах форума «Цифровая экономика» на Международной выставке-форуме «Россия» высказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
«Я считаю, что скоро вообще, может, портала услуг не будет, вы будете услуги получать через голосовую колонку», — сказал министр. Его комментарий опубликован в Telegram-канале телеканала «Звезда».
Шадаев отметил, что таким образом можно будет получать широкий спектр услуг — от записи к врачу до сдачи экзамена на водительские права. «Все будет делаться через голосовую колонку», — полагает он.