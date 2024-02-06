Космонавт Николай Чуб сфотографировал ночной Ростов-на-Дону с борта МКС

Космонавт из Ростовской области Николай Чуб сфотографировал ночной Ростов-на-Дону с борта Международной космической станции (МКС). Снимок, светящейся огнями донской столицы, опубликовали на странице в VK донского Избиркома.
Ранее было опубликовано видео донского космонавта-испытателя, в котором он объясняет важность предстоящих выборов президента России.
Напомним, Николай Чуб отправился на МКС в сентябре 2023 года, спустя 11 лет подготовки. Уроженец Ростовской области сейчас работает вместе с заместителем начальника ЦПК имени Гагарина, командиром отряда космонавтов «Роскосмоса» Олегом Кононенко. Миссия специалистов на станции продлится до сентября 2024 года.