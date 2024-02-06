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Космонавт Николай Чуб сфотографировал ночной Ростов-на-Дону с борта МКС

В Ростовской области опубликовали снимок ночного Ростова-на-Дону, сделанный с МКС.
Источник: Избирательная комиссия Ростовской области

Космонавт из Ростовской области Николай Чуб сфотографировал ночной Ростов-на-Дону с борта Международной космической станции (МКС). Снимок, светящейся огнями донской столицы, опубликовали на странице в VK донского Избиркома.

Ранее было опубликовано видео донского космонавта-испытателя, в котором он объясняет важность предстоящих выборов президента России.

Напомним, Николай Чуб отправился на МКС в сентябре 2023 года, спустя 11 лет подготовки. Уроженец Ростовской области сейчас работает вместе с заместителем начальника ЦПК имени Гагарина, командиром отряда космонавтов «Роскосмоса» Олегом Кононенко. Миссия специалистов на станции продлится до сентября 2024 года.

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