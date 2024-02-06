В Омске назвали тему выставки «Флора-2024»

Выставка зелёного строительства цветоводства и садоводства «Флора-2024», которая откроется перед Днём города, будет посвящена Году семьи, объявленному президентом Владимиром Путиным. Об этом мэр Сергей Шелест рассказал в своём телеграм-канале.
«Добрые традиции, забота о старшем поколении, любовь к детям, верность однажды сказанному “да” — всё это найдет отражение в композициях выставки. Уверен, наши флористы и ландшафтные дизайнеры найдут, чем удивить и омичей и многочисленных гостей города», — сообщил градоначальник.
Напомним, в прошлом году, «Флора» была посвящена теме «Время выбрало нас». Площадками мероприятия традиционно стали Воскресенский и Выставочный скверы. «Флора-2023» объединила 44 цветочные композиции, которые были представлены в четырёх тематических зонах: «Время выбрало нас», «Время любить», «Время учиться» и «Время творить».