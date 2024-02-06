В Омске назвали тему выставки «Флора-2024»

«Добрые традиции, забота о старшем поколении, любовь к детям, верность однажды сказанному “да” — всё это найдет отражение в композициях выставки. Уверен, наши флористы и ландшафтные дизайнеры найдут, чем удивить и омичей и многочисленных гостей города», — сообщил градоначальник.