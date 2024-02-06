Оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада и ветра объявлен в Беларуси 7 февраля

В среду будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь), ночью и утром по северо-восточной половине сильный снег, местами налипание мокрого снега. Утром и днем местами по северо-восточной половине гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный 5−10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с, ночью по западной половине, а днем во многих районах — до 15−20 м/с. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.