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Оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада и ветра объявлен в Беларуси 7 февраля

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 7 февраля объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада и ветра. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сейчас в Ричмонде: 4 м/с 74% 758 мм рт. ст. +3°
Источник: РИА "Новости"

В среду будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь), ночью и утром по северо-восточной половине сильный снег, местами налипание мокрого снега. Утром и днем местами по северо-восточной половине гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, днем с переходом на северо-западный 5−10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с, ночью по западной половине, а днем во многих районах — до 15−20 м/с. В связи с этим Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 7 градусов по северо-востоку до плюс 7 градусов по юго-западу, а днем — от нуля до 6 градусов тепла. По югу ожидается до плюс 8 градусов.