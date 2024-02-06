Метеоролог КФУ рассказал, когда в Казани прекратится снегопад

Согласно прогнозам, в ближайшие дни осадки в виде снега будут продолжаться. Об этом сообщил доцент кафедры института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.
По словам метеоролога, на данный момент мы наблюдаем воздействие атлантического циклона, чей центр проходит немного севернее Татарстана. Именно этот циклон приносит с собой теплые и влажные воздушные массы. Всего лишь за февраль выпало уже треть от месячной нормы осадков, отметил эксперт.
«Вместо десяти умеренных дождей, которые мы наблюдали ранее, мы получаем один мощный ливень. Происходит возрастание неустойчивости в атмосфере. В результате конвективные явления, такие как грозы и шквалы, становятся более частыми и интенсивными», — отметил Тимур Аухадеев.
Ученый также подчеркнул, что в последний месяц зимы температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы. Изначально февраль оказался аномально теплым со значениями в районе −3..-4 градусов, что, строго говоря, является средним значением для середины марта. Однако уже на этой неделе климат восстановится к нормальным значениям. По данным Казанского федерального университета, температура воздуха достигнет отметки −10..-11 градусов. Кроме того, в ближайшие сутки жителей Татарстана ожидает новый снегопад.