Метеоролог КФУ рассказал, когда в Казани прекратится снегопад

Ученый также подчеркнул, что в последний месяц зимы температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы. Изначально февраль оказался аномально теплым со значениями в районе −3..-4 градусов, что, строго говоря, является средним значением для середины марта. Однако уже на этой неделе климат восстановится к нормальным значениям. По данным Казанского федерального университета, температура воздуха достигнет отметки −10..-11 градусов. Кроме того, в ближайшие сутки жителей Татарстана ожидает новый снегопад.