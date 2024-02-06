Памятник первому губернатору Уфы Григорию Аксакову откроют в 2026 году

«Именно тогда был отреставрирован дом детства писателя и в нем открылся музей. Общественное звучание тема Аксакова приобрела с учреждением директором музея Михаилом Андреевичем Чвановым Аксаковского фонда, как филиала Международного фонда славянской письменности и культуры», — отметила министр культуры.
В республике за эти 30 с лишним лет отремонтированы и благоустроены Софьюшкина аллея в Уфе, аксаковские места в Уфимском, Кармаскалинском и Белебеевском районах.
По инициативе Главы Башкортостана в 2023 году был полностью преобразован парк имени Аксакова в Уфе. За счет благотворительных средств Аксаковского фонда был полностью восстановлен храм Дмитрия Солунского в селе Надеждино Белебеевского района. Аксаковским фондом еще в 2014 году был издан литературный путеводитель «Золотое кольцо Аксаковского Поволжья», а сегодня обновленные аксаковские места могут составить туристский кластер для путешествия по нашей республике и Поволжью.
Центральным и ежегодным событием Аксаковского движения стал Международный Аксаковский праздник, который начал свою историю 1 октября 1991 года. Он проходит в Уфе и трех районах республики, торжественный вечер традиционно организуется в Народном доме Аксакова — ныне Башкирском театре оперы и балета. В 1996 году совместно с Союзом писателей России была учреждена литературная премия имени С. Т. Аксакова. Ее лауреатами в разные годы становились известные писатели и публицисты, такие как Валерий Ганичев, Валентин Распутин, Александр Проханов, Юрий Поляков. Стали традиционными Аксаковские уроки в образовательных учреждениях, функционирует Аксаковская гимназия, в библиотеках и музеях открываются аксаковские уголки.
Самая главная благотворительная новогодняя ёлка в республике для детей с ограниченными возможностями здоровья получила название Аксаковская.
По словам Амины Шафиковой, необходимо завершить работы по установке памятника первому губернатору Уфимской губернии Григорию Аксакову. В истории Уфы он прославился как градостроитель, под руководством которого сформировался архитектурный ансамбль административно-торгового центра Уфы. Это территория в границах улиц Воскресенской, Успенской, Александровской и Центральной (нынешние Тукаева, Коммунистическая, К. Маркса, Ленина). При нем сформировались Верхне-Торговая и Соборная площади, где были построены величественный кафедральный собор, здания духовной семинарии, гостиного двора, дом архиерея, дом губернатора. Григорий Сергеевич, без преувеличения, был главным архитектором города. Во всех его делах была помощницей жена Софья Александровна. По ее инициативе в Уфе было построено первое театральное здание, за счет собранных ею благотворительных средств. Она положила начало одной из прекраснейших в городе липовых аллей, которую уфимцы ласково назвали Софьюшкиной. Памятник Григорию Аксакову предлагают установить в самом начале этой аллеи.
Глава республики поручил внести предложения по выбору места для установки памятника. По словам Радия Хабирова, работы по реставрации дома-музея Аксаковых, открытию памятника должны быть завершены в 2026 году, когда будет отмечаться 235-летие со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова.