Памятник первому губернатору Уфы Григорию Аксакову откроют в 2026 году

По словам Амины Шафиковой, необходимо завершить работы по установке памятника первому губернатору Уфимской губернии Григорию Аксакову. В истории Уфы он прославился как градостроитель, под руководством которого сформировался архитектурный ансамбль административно-торгового центра Уфы. Это территория в границах улиц Воскресенской, Успенской, Александровской и Центральной (нынешние Тукаева, Коммунистическая, К. Маркса, Ленина). При нем сформировались Верхне-Торговая и Соборная площади, где были построены величественный кафедральный собор, здания духовной семинарии, гостиного двора, дом архиерея, дом губернатора. Григорий Сергеевич, без преувеличения, был главным архитектором города. Во всех его делах была помощницей жена Софья Александровна. По ее инициативе в Уфе было построено первое театральное здание, за счет собранных ею благотворительных средств. Она положила начало одной из прекраснейших в городе липовых аллей, которую уфимцы ласково назвали Софьюшкиной. Памятник Григорию Аксакову предлагают установить в самом начале этой аллеи.