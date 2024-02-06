Жителей Пермского края предупреждают о сильных снегопадах

Жителей Пермского края предупреждают об ухудшении погодных условий. По данным ЦГМС, 7 февраля в Прикамье пройдет умеренный, местами сильный снег. В отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые отложения. Ветер восточный, северо-восточный до 8−13 метров в секунду.
Из-за погоды возможен сход снега и льда с крыш, обрыв линий электропередач, а также заторы и увеличение ДТП на дорогах, предупреждают в краевом Министерстве территориальной безопасности и МЧС.
Пермякам рекомендуют не находиться возле деревьев и слабо закрепленных конструкций и не парковать машины рядом с ними. Также следует обходить стороной места скопления снега и наледи на крышах.