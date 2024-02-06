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В Новосибирске запустили суперкомпьютер на 300 терафлопс

В новосибирском Академгородке компьютерный кластер, созданный четыре года назад, вышел на супермощности и стал крупнейшим за Уралом.

Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Суперкомпьютер «Каскад» расположен в Институте теплофизики СО РАН. Деньги на его создание привлекались из разных источников, в том числе по нацпроекту «Наука и университеты». Мощность кластера достигла 300 терафлопс. По словам ведущего научного сотрудника института Рустама Мулляджанова, такие характеристики входят в топ-20 по странам СНГ.

«Техника должна работать круглосуточно, параметры расчетов обычно очень большие. Суперкомпьютерный кластер позволяет решать широкий спектр задач как для крупных госкорпораций, так и для компаний поменьше», — пояснил ученый.

Как рассказал директор Института теплофизики СО РАН Дмитрий Маркович, суперкомпьютер уже задействован для решения задач «Росатома», «Ростеха» и некоторых новосибирских IT-компаний.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что ученые Международного томографического центра СО РАН разработали новый метод МРТ легких.

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