В Новосибирске запустили суперкомпьютер на 300 терафлопс

Об этом сообщает BFM-Новосибирск.
Суперкомпьютер «Каскад» расположен в Институте теплофизики СО РАН. Деньги на его создание привлекались из разных источников, в том числе по нацпроекту «Наука и университеты». Мощность кластера достигла 300 терафлопс. По словам ведущего научного сотрудника института Рустама Мулляджанова, такие характеристики входят в топ-20 по странам СНГ.
«Техника должна работать круглосуточно, параметры расчетов обычно очень большие. Суперкомпьютерный кластер позволяет решать широкий спектр задач как для крупных госкорпораций, так и для компаний поменьше», — пояснил ученый.
Как рассказал директор Института теплофизики СО РАН Дмитрий Маркович, суперкомпьютер уже задействован для решения задач «Росатома», «Ростеха» и некоторых новосибирских IT-компаний.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что ученые Международного томографического центра СО РАН разработали новый метод МРТ легких.