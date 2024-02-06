В Новосибирске запустили суперкомпьютер на 300 терафлопс

Суперкомпьютер «Каскад» расположен в Институте теплофизики СО РАН. Деньги на его создание привлекались из разных источников, в том числе по нацпроекту «Наука и университеты». Мощность кластера достигла 300 терафлопс. По словам ведущего научного сотрудника института Рустама Мулляджанова, такие характеристики входят в топ-20 по странам СНГ.