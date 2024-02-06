На Смоленском кладбище почтили память блаженной Ксении Петербургской

Верующие собрались на Смоленском кладбище в День памяти Блаженной Ксении Петербургской 6 февраля.
Жители шли к ее памятнику и часовне. В храме Смоленской иконы Божией Матери прошла торжественная служба. Ее возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На службе также присутствовали губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.
Ксению Петербургскую официально причислили к лику святых в 1988 году. В 2023 году, в честь 35-летия со дня прославления в лике святых, был открыт памятник на Смоленском кладбище.
Ксения Григорьевна Петрова жила в Петербурге в XVIII веке. После внезапной кончины мужа она избрала путь юродства: раздала все свое имущество и ушла жить на улицу. Днем она ходила по городу, собирала милостыню, которую отдавала бедным, а также приносила кирпичи для строительства храма на Смоленском кладбище. Люди обращались к ней за советами и предсказаниями. Считается, что она предрекла смерть Екатерины Великой и Иоанна VI Антоновича.