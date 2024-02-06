В России растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19

Превышение среднероссийского показателя заболеваемости или 69,5 на 10 тысяч населения отмечается в 46 регионах. По данным ведомства, среди циркулирующих вирусов преобладает вирус гриппа А (Н3N2). Также уточняется, что в структуре положительных находок доля вирусов гриппа снизилась на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей.