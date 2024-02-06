В России растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости Крым. Специалисты зафиксировали рост числа новых случаев острых респираторных заболеваний, гриппа и COVID-19 в России на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«По итогам пятой недели года зарегистрировано порядка одного миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что на 3,8% выше, чем неделей ранее, — сказано в сообщении. — Заболеваемость COVID-19 повысилась на 7%».
При этом в ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая обстановка по данным заболеваниям остается стабильной и контролируемой.
Превышение среднероссийского показателя заболеваемости или 69,5 на 10 тысяч населения отмечается в 46 регионах. По данным ведомства, среди циркулирующих вирусов преобладает вирус гриппа А (Н3N2). Также уточняется, что в структуре положительных находок доля вирусов гриппа снизилась на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей.
«Снижение этого показателя отмечается третью неделю подряд, что позволяет предположить начало снижения активности эпидемии гриппа», — резюмировали в Роспотребнадзоре.
По данным главного санитарного врача Крыма Натальи Пеньковской, в последнюю неделю января в регионе выявлено порядка 10 тысяч случаев ОРВИ и около 40 случаев заболевания гриппом.
Также в регионе были выявлены новые случаи заболевания корью. В Роспотребнадзоре отметили, что против кори вакцинировано более семи тысяч человек, в Севастополе — около 700 человек.