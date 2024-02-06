На Кубани откроются «февральские окна»: на смену урагану и ливням идет потепление

Из-за сильного ветра и дождя в Сочи отправляли на запасные аэродромы самолеты, из-за схода селя на железную дорогу пока до конца не восстановлено движение поездов. А в ночь на 6 февраля стихия прогулялась и по другим районам Кубани. В Краснодаре вчера сильный ветер сорвал крыши с трех домов: с многоэтажки по 1-му проезду Стасова, 35, с геронтологического центра на Старокубанской и гостинице на Таманской.