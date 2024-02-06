На Кубани откроются «февральские окна»: на смену урагану и ливням идет потепление

Непогода бушует на территории Краснодарского края. Ураганный ветер срывает крыши со зданий, ломает деревья, а затяжные дожди подтапливают дороги и дома. Шторм зашел на территорию региона со стороны Сочи.
Из-за сильного ветра и дождя в Сочи отправляли на запасные аэродромы самолеты, из-за схода селя на железную дорогу пока до конца не восстановлено движение поездов. А в ночь на 6 февраля стихия прогулялась и по другим районам Кубани. В Краснодаре вчера сильный ветер сорвал крыши с трех домов: с многоэтажки по 1-му проезду Стасова, 35, с геронтологического центра на Старокубанской и гостинице на Таманской.
Также из-за ураганного ветра на улицах города оказались десятки поваленных деревьев. В районе улице Московской на авто от порыва ветра рухнула металлическая беседка. Автовладельцы подсчитывают ущерб.
Прошелся ураган и по Лабинскому району. Здесь он снес крышу со школы в хуторе Харьковском. Учебу приостановили до тех пор, пока не завершатся восстановительные работы. А в станице Вознесенской ветер опрокинул водонапорную башню.
В Белореченского района после ливней подтопило жилой сектор. Помогать расчищать русло реки здесь принялись и экипажи ГИБДД. А на наиболее опасных участках выставлены дополнительные наряды ДПС. В Крымском районе подтопило восемь дворов.
Но скоро погода угомонится. Повышение температуры ожидается после дождей уже к концу недели.
— Начало недели было дождливым и прохладным. Но к концу недели потеплеет до +6…+11 градусов, — говорит замначальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова. — А 9 февраля воздух прогреется выше +15 градусов. В южной половине края столбики термометров будут показывать до 18 тепла.
Правда, сильный ветер все же продолжит трепать регион.
— До конца рабочей недели будет очень ветрено — 15−20 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 25−29 метров в секунду, — объясняет Светлана Попова.
А вот в выходные Кубань ждет настоящая весна. Откроются так называемые «февральские окна» — 11 и 12 февраля воздух прогреется до +18 — +20 градусов. Осадки и сильный ветер прекратятся.