Цветам из Эквадора закрыта дорога в Калининград

Зараженные партии цветочной продукции уничтожены для недопущения распространения карантинных вредителей и болезней растений на территории Российской Федерации, прокомментировали в Калининграде сегодня, 6 февраля 2024 года, собкору ИА Прибыль RU в управлении Россельхознадзора по Калининградской области.