Цветам из Эквадора закрыта дорога в Калининград

В 2023 году в гвоздиках срезанных происхождения из Эквадора зафиксированы случаи выявления западного цветочного трипса.
В январе 2024 года обнаружено 3 вида карантинных объектов в 6 случаях, заражено около 1200 штук различных видов цветов.
Зараженные партии цветочной продукции уничтожены для недопущения распространения карантинных вредителей и болезней растений на территории Российской Федерации, прокомментировали в Калининграде сегодня, 6 февраля 2024 года, собкору ИА Прибыль RU в управлении Россельхознадзора по Калининградской области.
Выявление зараженности говорит о недостаточном контроле экспортируемой подкарантинной продукции со стороны фитосанитарных служб стран-экспортеров.
Россельхознадзор направил обращения в адрес уполномоченных органов стран ЕС (Нидерланды, Германия, Латвия, Литва) с просьбой прекратить сертификацию эквадорских гвоздик с 9 февраля 2024 года.
При продолжении поставок зараженных цветов в Россию, Россельхознадзор будет вынужден ввести ограничительные меры в отношении других видов цветов.