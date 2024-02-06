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МЧС предупредило свердловчан о надвигающихся снегопадах

Жителей Свердловской области ожидают метели и гололед.
Сейчас в Ричмонде: +1° 4 м/с 69% 760 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

В среду, 7 февраля, в Свердловскую область придут сильные снегопады, метели и гололед. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

— По данным синоптиков 7 февраля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метели, гололедные явления, — говорится в telegram-канале Главного Управления МЧС по региону.

Сотрудники МЧС призывают к соблюдению правил безопасности. При возникновении аварий или других опасных ситуаций следует обратиться в пожарно-спасательную службу.

Напомним, в уральском Гидрометцентра рассказали, что 6—7 февраля также ожидается потепление до +2 градусов с возможностью выпадения осадков в виде мокрого снега.