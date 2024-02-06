МЧС предупредило свердловчан о надвигающихся снегопадах

В среду, 7 февраля, в Свердловскую область придут сильные снегопады, метели и гололед. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
— По данным синоптиков 7 февраля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метели, гололедные явления, — говорится в telegram-канале Главного Управления МЧС по региону.
Сотрудники МЧС призывают к соблюдению правил безопасности. При возникновении аварий или других опасных ситуаций следует обратиться в пожарно-спасательную службу.
Напомним, в уральском Гидрометцентра рассказали, что