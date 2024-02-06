Ученый назвал причины мора рыбы в Карасунских озерах в Краснодаре

Ученый отметил, что подобное явление в Краснодаре происходит ежегодно. В озерах погиб теплолюбивый вид рыб теляпия (семейство Цихлиды), у которых низкое содержание жира. Причиной стало понижение температуры воды.



Эксперт подчеркнул, что в зимний период теляпии чувствуют себя комфортно только в тех водоемах, где температура поддерживается искусственно. В этот раз популяция вышла на границы холодной воды, из-за чего и произошло вымирание. Господи Абрамчук подчеркнул, что об экологической катастрофе речи не идет.



Сейчас специалисты департамента городского хозяйства мэрии Краснодара обследуют Карасунские пруды. При необходимости из прудов возьмут пробы воды для дальнейшего исследования образцов.



Татьяна Ручкина.